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Мэр Москвы назвал сумму переводимых в федеральный бюджет средств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва переведет в федеральный бюджет 1,8 трлн рублей, полученных с налогов.

«Это налоги, которые собираются на территории Москвы, и это практически полностью покрывает субсидии другим регионам, и, на мой взгляд, это более правильный путь, надо давать Москве развиваться», — сказал Собянин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «РИА Новости».

Ранее 25 мая он высказал несогласие с позицией первого заместителя председателя правительства РФ министра финансов России Антона Силуанова, который, по данным ТАСС, предложил часть доходов города передать регионам. Он объяснил это необходимостью выполнения майского указа президента.

«Отбирать и делить» — не так давно в нашей истории это было чуть ли не национальной идеей. Но с каждым разом в результате такой практики пирог для дележа становился все меньше», — прокомментировал идею Собянин на своем личном сайте

Также мэр столицы призвал правительство и глав регионов оказать содействие развитию крупных городов.

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