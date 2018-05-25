Силуанов посетовал на малое количество платных дорог в России

Министр финансов Антон Силуанов считает, что в России слишком мало платных дорог. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2018).

«У нас очень низкое количество, маленькое количество платных дорог. И речь идет о высокой стоимости, как, к сожалению, мы видим на участке Москва — Шереметьево», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава Минфина добавил, что целый ряд российских бизнесменов готовы наряду с государством вкладываться в инфраструктуру.

24 мая Силуанов анонсировал создание специального фонда развития инфраструктуры. По его словам, это продиктовано необходимостью масштабного увеличения госвложений в эту часть экономики, которая впоследствии может трансформироваться в частные инвестиции.