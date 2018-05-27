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ЦБ не видит угроз для устойчивости финансового сектора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Процесс оздоровления банковской системы России прошел экватор, угроз для устойчивости финансового сектора нет. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. 

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«Мы прошли самое сложное. Первый этап по оздоровлению банковской системы мы прошли с 2014 по 2017 год. В этот период Банк России отзывал лицензии у организаций, которые по существу и банками-то не являлись, поскольку обслуживали теневые, схемные или коррупционные сделки, серый сектор экономики, выводили средства в офшоры, кредитовали исключительно своих же владельцев», — рассказал он.

По словам Поздышева, в ЦБ считают, что основная часть таких банков уже обнаружена и закрыта.

«В 2017 году с введением в действие нового механизма санации и созданием ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора. — Ред.) появилась возможность работать с проблемами наиболее крупных финансовых организаций, поскольку отзывать лицензии у них без угрозы для финансовой стабильности и экономики страны невозможно. Как видите, и эта часть тяжелой работы по оздоровлению банковской системы в значительной степени уже сделана», — отметил он.

Зампред Банка России добавил, что сейчас в фокусе надзора — проблемы не самых крупных, но и не самых мелких банков.

«Можно сказать, что это третий (и последний) этап оздоровления банковской системы, который сейчас начинается. Но после первых двух этапов, которые мы уже успешно прошли, каких-либо угроз для устойчивости финансового сектора я не вижу», — заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий», который будет опубликован на портале в 0:00 мск 28 мая, а также выйдет в свежем номере газеты.

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