Концерн Fiat Chrysler отзывает в США 4,8 млн автомобилей

Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler отзывает в США около 4,8 млн автомобилей.

Из-за заводского брака водители отзываемых авто могут столкнуться с тем, что функцию круиз-контроля после ее активации невозможно будет отключить, передает ТАСС.

Отзыв затрагивает различные автомобили 2014-2018 модельных годов. В этой связи Fiat Chrysler рекомендовал водителям сдать машины для проведения бесплатного ремонта.

Японский производитель Toyota ранее заявил об отзыве в России 7,64 тыс. автомобилей марки Lexus и Toyota из-за проблем с подушками безопасности.

Mazda также ранее отозвала более 20 тыс. автомобилей в России из-за некачественной герметичности чехла заднего тормозного суппорта.