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Меган Маркл обзавелась собственным гербом

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Фото: ТАСС/Zuma/I-Images
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Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган после свадьбы получила собственный герб, который выполнен в калифорнийском стиле.

Как уточнили в Кенсингтонском дворце, герб создавали специально для герцогини, его дизайн был одобрен лично Королевой Великобритании Елизаветой II и герольдмейстером Геральдической палаты Томасом Вудкоком.

«Ее Королевское Высочество работала вместе с Геральдической палатой над разработкой дизайна с тем, чтобы он был одновременно личным и представительным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что герб был исполнен согласно геральдическим правилам: один из держателей щита должен относиться к супругу, а другой — лично к герцогине. Щитодержатель Меган Маркл — певчая птица с открытым клювом, символизирующая силу коммуникации. Принца Гарри представляет традиционный лев.

Голубой фон герба символизирует Тихий океан, омывающий калифорнийское побережье, а два золотых луча, пересекающих герб, представляют солнечную погоду родного штата Маркл. Три пера означают общение и силу слов. 

Гарри и Меган поженились 19 мая в Виндзорском замке. Жених подарил невесте кольцо, которое ранее принадлежало его матери — принцессе Диане.

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Церемония венчания началась в полдень по местному времени
Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Торжество проходило в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. В этой церкви в 1984 году крестили самого принца Гарри
Фото: REUTERS/pool/Andrew Matthews
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Принц Гарри и его шафер — старший брат принц Уильям — прибыли на свадьбу в униформе полка дворцовой кавалерии
Фото: REUTERS/pool/Dominic Lipinski
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Информация о романе принца Гарри и Меган Маркл появилась в СМИ в 2016 году. Летом 2017-го появились слухи, что королева Елизавета II выступила против этого брака, однако осенью того же года влюбленные объявили о помолвке
Фото: REUTERS/pool/Danny Lawson
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Cвадебное платье Меган Маркл было исполнено художественным директором дома Givenchy, британским дизайнером Клэр Уэйт. На фате изображены цветы, которые символизируют каждую из стран Содружества наций
Фото: REUTERS/pool/Danny Lawson
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Члены королевской семьи перед началом церемонии
Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Jonathan Brady
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Венчание проводил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
Фото: REUTERS/pool/Dominic Lipinski
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Гарри и Меган произнесли клятвы и обменялись кольцами
Фото: REUTERS/pool/Owen Humphreys
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Кольцо Меган изготовлено из куска валлийского золота, который ей подарила Ее Высочество королева Елизавета II
Фото: REUTERS/pool/Jonathan Brady
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Наряд невесты дополнили бриллиантовые серьги-гвоздики, браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года
Фото: REUTERS/pool/Dominic Lipinski
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В конце церемонии проповедь произнес епископ Майкл Карри — первый чернокожий священник, ставший главой Епископальной церкви США. Майкл Карри в напутствии процитировал Мартина Лютера Кинга: «Мы должны открыть искупительную силу любви, и когда это случится, это будет новый мир»
Фото: REUTERS/pool/Owen Humphreys
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Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп
Фото: REUTERS/pool/Jonathan Brady
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Накануне свадьбы Елизавета II сделала жениху и невесте подарок. Она пожаловала внуку и его избраннице титулы герцога и герцогини Сассекских
Фото: REUTERS/pool/Ben Birchall
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После церемонии конная процессия во главе с каретой молодоженов, запряженной четверкой виндзорских серых лошадей, отправилась в город
Фото: REUTERS/pool/Kirsty Wigglesworth
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Всего на церемонию были приглашены 2640 человек, в том числе около 600 человек из местной общины, 200 представителей благотворительных организаций, которым помогают Меган и Гарри
Фото: REUTERS/pool/Ben Stansall
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Но возможность увидеть молодоженов представилась гораздо большему числу людей. Тысячи британцев и гостей Туманного Альбиона пришли увидеть новобрачных своими глазами
Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Среди гостей много знаменитостей. На фото — актер Джордж Клуни с женой Амаль
Фото: REUTERS/pool/Gareth Fuller
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Телеведущая, актриса, продюсер Опра Уинфри
Фото: REUTERS/pool/Ian West
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Дэвид и Виктория Бекхэм
Фото: REUTERS/pool/Toby Melville
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