Меган Маркл обзавелась собственным гербом

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган после свадьбы получила собственный герб, который выполнен в калифорнийском стиле.

Как уточнили в Кенсингтонском дворце, герб создавали специально для герцогини, его дизайн был одобрен лично Королевой Великобритании Елизаветой II и герольдмейстером Геральдической палаты Томасом Вудкоком.

«Ее Королевское Высочество работала вместе с Геральдической палатой над разработкой дизайна с тем, чтобы он был одновременно личным и представительным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что герб был исполнен согласно геральдическим правилам: один из держателей щита должен относиться к супругу, а другой — лично к герцогине. Щитодержатель Меган Маркл — певчая птица с открытым клювом, символизирующая силу коммуникации. Принца Гарри представляет традиционный лев.

Голубой фон герба символизирует Тихий океан, омывающий калифорнийское побережье, а два золотых луча, пересекающих герб, представляют солнечную погоду родного штата Маркл. Три пера означают общение и силу слов.

Гарри и Меган поженились 19 мая в Виндзорском замке. Жених подарил невесте кольцо, которое ранее принадлежало его матери — принцессе Диане.