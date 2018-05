Принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике как супруги

Принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые появились на официальном мероприятии в качестве супругов.

Молодожены приехали на прием в саду Букингемского дворца, посвященный 70-летию отца принца Гарри, наследника престола принца Уэльского Чарльза, сообщает BBC.

Отмечается, что мероприятие посетили 6 тыс. гостей, большинство из которых составили представители благотворительных организаций.

The Duchess of Sussex attended her first Buckingham Palace garden party today! See more here: https://t.co/vjLyU1lyBO#DuchessOfSussex #MeghanMarkle #BuckinghamPalace pic.twitter.com/2r4pzgqdyu