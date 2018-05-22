Принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике как супруги

Принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые появились на официальном мероприятии в качестве супругов.

Молодожены приехали на прием в саду Букингемского дворца, посвященный 70-летию отца принца Гарри, наследника престола принца Уэльского Чарльза, сообщает BBC.

Отмечается, что мероприятие посетили 6 тыс. гостей, большинство из которых составили представители благотворительных организаций.

Гарри и Меган поженились 19 мая в Виндзорском замке. Жених подарил невесте кольцо, которое ранее принадлежало его матери — принцессе Диане.

После свадьбы принца рядовые британцы, которые были в числе гостей, начали выставлять подаренные им от имени королевской семьи сувенирные наборы на онлайн-аукцион Ebay.