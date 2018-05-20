Меган Маркл обвинили в сквернословии во время свадьбы
Зрители церемонии выезда на ландо герцога и герцогини Сассекских заподозрили супругу принца Гарри в сквернословии.
В Twitter появились записи, что Меган Маркл якобы произнесла неприличное слово, когда супруги проезжали после венчания в ландо мимо толпы приветствующих их граждан.
Однако многие полагают, что герцогиня Сассекская на самом деле произнесла «Вау» (англ. Wow). Так она отреагировала на большую толпу людей, следящих за церемонией.
Венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал его брат — принц Уильям, а невесту — ее мать Дория Рэгланд. Отец Меган не смог присутствовать на свадьбе из-за проблем со здоровьем.
Кольца для молодоженов изготовила ювелирная мастерская Cleave & Company.
На торжество были приглашены многие именитые гости, среди которых Опра Уинфри, Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, музыкант сэр Элтон Джон. Всего список приглашенных состоит из 600 имен. Молодоженов поздравила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.