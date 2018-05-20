Меган Маркл обвинили в сквернословии во время свадьбы

Зрители церемонии выезда на ландо герцога и герцогини Сассекских заподозрили супругу принца Гарри в сквернословии.

В Twitter появились записи, что Меган Маркл якобы произнесла неприличное слово, когда супруги проезжали после венчания в ландо мимо толпы приветствующих их граждан.

TURNED THE ROYAL WEDDING ON JUST IN TIME TO SEE MEGHAN DEFINITELY SAY 'FUCK' ABSOLUTE SCENES — Hannah Louise (@hannahlouisef) May 19, 2018

Однако многие полагают, что герцогиня Сассекская на самом деле произнесла «Вау» (англ. Wow). Так она отреагировала на большую толпу людей, следящих за церемонией.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал его брат — принц Уильям, а невесту — ее мать Дория Рэгланд. Отец Меган не смог присутствовать на свадьбе из-за проблем со здоровьем.

Кольца для молодоженов изготовила ювелирная мастерская Cleave & Company.

На торжество были приглашены многие именитые гости, среди которых Опра Уинфри, Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, музыкант сэр Элтон Джон. Всего список приглашенных состоит из 600 имен. Молодоженов поздравила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.