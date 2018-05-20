Соцсети позабавила реакция бывшей девушки принца Гарри на его свадьбу

Пользователей соцсети привлекла к себе бывшая спутница британского принца Гарри — Челси Дэви, которая также была в числе приглашенных на его свадьбу с американской актрисой Меган Маркл.

«Твое лицо, когда твой бывший женится и ты присутствуешь на этой свадьбе», — шутят пользователи.

When your ex gets married and you’re at the wedding pic.twitter.com/yXZJWK1v9O — Caroline Moss (@socarolinesays) 19 мая 2018 г.

Фанаты королевской семьи также узнали, что Дэви не была приглашена на свадебную вечеринку, которая состоялась в завершение торжественного дня.

«Бывшую девушку Гарри пригласили на свадьбу, но не на вечеринку? Этот парень будто говорит: «Приходи посмотреть на мою крутость, а потом иди домой», — пишет один из пользователей Twitter.

Harry’s ex’s got invited to the wedding but not the after-party?



Man literally said, “come and watch my greatness, then go home”. pic.twitter.com/dWHSaicXj9 — Thor Odinson. (@OhioV1) 19 мая 2018 г.

Некоторые пользователи предположили, что гостья даже могла сорвать церемонию бракосочетания: девушка была одета во всё черное и сидела с не очень довольным выражением лица. Другие же уверены, что Дэви просто заскучала, так как обряд венчания несколько продолжителен.

Также пользователи обратили внимание на выражение лица бабушки принца Гарри — королевы Елизаветы II. На записи видно, что монаршая особа пребывает не в лучшем расположении духа.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Церемония была названа одним из самых ожидаемых событий года. Жениха сопровождал его брат — принц Уильям, а невесту — ее мать Дория Рэгланд. Отец Меган не смог присутствовать на свадьбе из-за проблем со здоровьем.

Молодожены пригласили на свою свадьбу около 600 человек, в том числе именитых гостей: Опру Уинфри, Джорджа и Амаль Клуни, Дэвида и Викторию Бекхэм, музыканта сэра Элтона Джона. Молодоженов поздравила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

После церемонии супруги направились в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус на вечеринку по случаю торжества. После венчания принц Гарри преподнес Меган в подарок украшение своей матери принцессы Дианы — кольцо с аквамарином.

Челси Дэви и принц Гарри встречались около пяти лет, а расстались в 2010 году. Девушка также присутствовала на свадьбе принца Уильяма в 2011 году.