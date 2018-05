Соцсети позабавила реакция бывшей девушки принца Гарри на его свадьбу

Пользователей соцсети привлекла к себе бывшая спутница британского принца Гарри — Челси Дэви, которая также была в числе приглашенных на его свадьбу с американской актрисой Меган Маркл.

«Твое лицо, когда твой бывший женится и ты присутствуешь на этой свадьбе», — шутят пользователи.

When your ex gets married and you’re at the wedding pic.twitter.com/yXZJWK1v9O

Фанаты королевской семьи также узнали, что Дэви не была приглашена на свадебную вечеринку, которая состоялась в завершение торжественного дня.

«Бывшую девушку Гарри пригласили на свадьбу, но не на вечеринку? Этот парень будто говорит: «Приходи посмотреть на мою крутость, а потом иди домой», — пишет один из пользователей Twitter.

Harry’s ex’s got invited to the wedding but not the after-party?



Man literally said, “come and watch my greatness, then go home”. pic.twitter.com/dWHSaicXj9