Фильм о сохранении тигров в Приморье снимет Discovery Channel

Обладатель премии «Оскар» Росс Кауффман завершает съемки фильма о сохранении тигров в Приморском крае. Премьера документальной картины запланирована на 2019 год.

Фильм с рабочим названием Taken by tiger посвящен значению тигра для культур и религии различных стран, а также истории того, как человек практически истребил хищника. Основные съемки проводятся в России и Индии, именно в этих странах ведется работа по увеличению популяции тигра.

Первые эпизоды будущего фильма были сняты в Приморье в начале мая. Тогда съемочная группа зафиксировала, как двух хищников «мягко» возвращают в дикую природу. Животных долго выхаживали в Центре реабилитации тигров, для них обустроили вольер, который максимально имитирует реальные условия жизни хищников в природе. Новые съемки проводятся в долине реки Бикин, сообщает ИА PrimaMedia.

Съемки проводятся совместно с Всемирным фондом дикой природы, центром «Амурский тигр», реабилитационным центром в селе Алексеевка и при поддержке кинокомиссии Приморского края. Фильм будет показан на канале Discovery Channel в 2019 году.