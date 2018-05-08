Двое молодых тигров выходят к людям в ЕАО

Зоологи установили причины, по которым тигры стали появляться возле населенных пунктов в Еврейской автономной области. Молодые хищники еще не сформировали поведенческие навыки и осваивают территорию.

По мнению экспертов, подросшие котята ранее не видели людей. Они осваивают территорию, поэтому периодически попадаются местным жителям. Скорее всего, это котята известной пары тигров Светлой и Бориса, пишет ИА EAOMedia.

Власти уже организовали информационную кампанию и оповещают население, как вести себя при встрече с тиграми. Местным жителям рекомендовано шуметь и кричать, чтобы отпугнуть зверей. Это позволит сформировать правильные поведенческие навыки.