Проект ликвидации Коркинского угольного разреза прошел финальную стадию общественных слушаний, сообщила вице-президент по экологической и промышленной безопасности «Русской медной компании» (РМК) Наталия Гончар. В интервью МИЦ «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) во вторник, 24 мая, она также рассказала о проекте рекультивации территории Карабашского городского округа и других природоохранных мероприятиях, реализуемых компанией.

— Наталия Валерьевна, год экологии уже прошел, но выполнение намеченных программ продолжается. Какие из заявленных программ реализует РМК? Что уже сделано к этому времени?

— В нашей компании ежегодно разрабатываются природоохранные мероприятия для каждого предприятия. У нас есть общепринятая экологическая политика, которая определяет цели, задачи и приоритеты по развитию наших предприятий с точки зрения обеспечения экологической безопасности. В преддверии Года экологии мы заключили четырехстороннее соглашение с Минприроды, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и нашим предприятием ЗАО «Карабашмедь» по реализации природоохранных мероприятий. И сегодня мы можем констатировать, что к концу года все они будут выполнены. Затраты на них составили 2,3 млрд рублей. Все они направлены на снижение воздействия на окружающую среду. Это, в частности, установка новых конвертеров, замена газоочистной системы. Мы не только модернизируем производство на предприятии, но уже и выходим за его территорию — реализуем программу по рекультивации бесхозного хвостохранилища. Проект прошел экспертизу, сейчас уже ведутся работы по реабилитации территории.

Природоохранные мероприятия мы реализуем постоянно, анализируем, как проводится эта работа. Один из примеров — ежегодная акция «Озеленим наш дом», которая проходит на всех предприятиях РМК. Все сотрудники (а это свыше 8 тыс. человек) выходят и благоустраивают территорию предприятий, высаживают цветы и деревья. За все время ее проведения было высажено более 10 тыс. деревьев. Сотрудники участвуют в акции с удовольствием.

Помимо этого, мы поэтапно на всех предприятиях внедряем систему интегрированного менеджмента по обеспечению экологической безопасности, охране труда и промышленной безопасности.

— Какие проекты из тех, что РМК осуществляет в рамках своей экологической политики, Вы можете выделить?

— Сегодня, наверное, основной проект — это ликвидация Коркинского угольного разреза. Сейчас отработанное месторождение является источником дыма от эндогенных пожаров, кроме того, там наблюдаются оползневые явления. Тот проект, который мы сейчас предлагаем, предполагает взаимодействие в одной технологической цепочке отработки Томинского месторождения и ликвидацию Коркинского угольного разреза. Он уже прошел общественное обсуждение и в ближайшее время будет направлен на государственную экологическую экспертизу.

Конечно, мы реализуем ряд мероприятий и на других предприятиях. Например, мы модернизируем очистную систему на «Кыштымском медеэлектролитном заводе». Очистные сооружения сточных вод обновляются на предприятиях «Александинской горно-рудной компании». Компания не стоит на месте, постоянно изучает и внедряет современный опыт для улучшения технологических процессов.

— Вернемся к Коркинскому угольному разрезу. Недавно состоялись общественные обсуждения по проектам, связанным с ликвидацией. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как прошли слушания и вообще об этом проекте.

— Что касается в целом проекта. Томинское месторождение предполагает два карьера: это Томинский и Калиновский. Из них руда будет направляться на обогатительную фабрику. Пустая порода (та, которая не содержит полезного ископаемого) — в отвал. Вся она будет сгущаться — то есть из нее будет производиться закладочный материал, обезвоживаться. Пульпа будет по закрытому — это очень важно, что именно закрытому пульпопроводу — направляться от промплощадки Томинского карьера до Коркинского угольного разреза. И далее, этот наш материал, который состоит из 54% «по твердому», а все остальное вода, будет размещаться в Коркинском разрезе, чтобы тушить пожары и укрепить его борта.

Этот проект как раз и проходит стадию общественных обсуждений. В рамках нашего действующего законодательства эта процедура предусматривает три этапа. В рамках первого мы обсуждали техзадание на разработку оценки воздействия на окружающую среду. Второй — предварительный вариант оценки воздействия на окружающую среду. А вот третий — это как раз обсуждение проектной документации и окончательного варианта оценки воздействия. В эту пятницу, 18 мая, состоялись слушания, которые завершают подготовку проектной документации перед ее отправкой на экспертизу. Мы трижды встречались с населением, со всеми заинтересованными сторонами — с представителями государственных органов, общественных организаций.

На третьем этапе слушаний в апреле и мае, когда документация была доступна для ознакомления всем заинтересованным гражданам, ни одного замечания и предложения к проектной документации не поступало. 18 мая на очных общественных слушанияхв поселке Томинском и в городе Коркино в обсуждениях участвовали более 500 человек. Все слушания транслировались в интернет, их можно посмотреть на наших сайтах.

— Считаете ли Вы такой формат общественных обсуждений эффективным инструментом коммуникации с населением? Какие еще каналы общения используете?

— Прописанный в законодательстве формат, подразумевающий многоэтапное обсуждение проектной документации, на мой взгляд, дает населению достаточно полное и емкое представление о проекте. Конечно, любой житель всегда имеет опасения, когда сталкивается с чем-то новым. И они могут быть связаны как раз с тем, что он просто ничего не знает о проекте. Наша основная задача — донести правильную, компетентную информацию о технологических решениях и, самое главное, об экологической безопасности проекта. Реализуя этот проект, мы столкнулись со случаями искажения информации. Поэтому расширяем каналы диалога с населением: публикуем всю информацию на официальном сайте Томинского горно-обогатительного комбината, РМК. Мы встречаемся с населением на таких площадках, как Общественная палата Челябинской области. В общем, ведем масштабную разъяснительную работу с тем, чтобы донести населению правильную информацию о проекте из первых уст.

Кроме того, мы выкладывали в открытый доступ документацию. Все желающие могли с ней ознакомиться и написать в книге жалоб и предложений свои замечания и предложения. В офисе Томинского ГОКа есть отдельная комната, где можно ознакомиться с документами и пообщаться со специалистами, которые разъяснят все то, что необходимо человеку.

— Вернемся к итогам Года экологии. Мы слышали о ваших намерениях принять участие в федеральной целевой программе «Чистая страна». Расскажите пожалуйста, о проекте, с которым вы бы хотели в неё вступить.

— Он касается нашего предприятия «Карабашмедь». На завершающем этапе модернизации мы снизили выбросы там более чем в 20 раз. Возник вопрос: вот вы предприятие благоустраиваете, модернизируете, территорию промплощадки очищаете, а что же за пределами территории? К сожалению, достался нам накопленный экологический вред. В 1930-1960-х обогатительная фабрика, которая работала на залегающих недалеко от ныне существующего предприятия рудах, сбрасывала хвосты обогащения в пойму реки Сак-Элга, без хвостохранилища, без специальных средств. Загрязнилась вся пойма реки — появились рыжие ручьи.

Мы вышли с инициативой взять на себя подготовку проекта по ликвидации накопленного ущерба, согласовать его, чтобы в дальнейшем муниципалитет мог привлечь бюджетное финансирование на его реализацию. На сегодняшний день, затраты ориентировочно оцениваются до 1,5 млрд рублей. Территория превышает 320 га, протяженность — около 12 км. Мы разбили ее на семь участков с тем, чтобы правильно выбрать каждому участку направление рекультивации.

Там два брошенных хвостохранилища, которые на сегодня являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод. Основное направление рекультивации — это наращивание дамб, их укрепление, покрытие водонепроницаемым слоем, затем плодородным потенциальным слоем и посев растений. Если мы говорим об участках, где идет пойма реки Сак-Элга и рыжего ручья, то тут первая задача — это урегулирование стока, потом выравнивание территории. Это нанесение водонепроницаемого основания, плодородного слоя и дальше посев растений. Компания заинтересована в том, чтобы ликвидировать этот накопленный вред. Но мы хотим, чтобы эти работы проводились в рамках государственной программы на партнерских началах.