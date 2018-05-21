В Москве обсудили борьбу с «экологическим экстремизмом»

Круглый стол на тему «Протестные экологические акции: кому выгодно?» состоялся в понедельник, 21 мая, в МИА «Россия сегодня». Одними из основных тем, обсуждавшихся на мероприятии, стали противодействие так называемому экологическому экстремизму и борьба с превращением экологии в политический механизм протестной активности.

В рамках круглого стола политологи Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов представили экспертный доклад «Экозащита или эконападение: политические экологи в России и мире». Авторы документа представили список крупных промышленных проектов (всего их было перечислено 47), которые в период с 2009 по 2017 год были остановлены в России или оказались на грани срыва из-за «экологического экстремизма». Кроме того, в докладе на примере шести регионов были продемонстрированы юридические и политические технологии, которые успешно используются для блокирования крупных инфраструктурных проектов.

Авторы отмечают, что за рубежом, в особенности на Западе, влиятельные силы нередко используют активность общественных организаций (будь то международные структуры или местные) в своих целях, превращая их в инструмент экономической конкуренции. При этом в России с начала 1990-х годов большая часть экологических протестов была направлена против стратегических отраслей промышленности, в том числе горнодобывающей, нефтегазовой и металлургической.

В связи с этим в докладе содержатся обвинения в адрес несистемной оппозиции, которая якобы активно использует такого рода протесты для дестабилизации общественно-политической ситуации, напоминали, что под действие закона «Об иноагентах» попали и 29 экологических организаций, часть которых занималась оценкой воздействия на окружающую среду новых девелоперских проектов и привлечением внимания общества к коррупции в природоохранной сфере. Тем самым, по мнению авторов доклада, эти организации напрямую вмешивались в вопросы государственной политики в сфере развития промышленного производства и инфраструктуры.

В докладе указано, что одним из самых простых способов привлечь обывателя к протестам являются заявления об угрозе жизни и здоровью человека. Именно таким образом, по словам авторов документа, проще всего «сломать барьер критического осмысления информации». Затем же эмоциональный протест с легкостью можно перевести в политическое русло и заставить человека идти против законов, проектов и даже действующей власти.

«Требования обычно сводятся к двум отрицательным формулам — или «ликвидировать», или «не строить». Варианты конструктивного компромисса чаще всего отрицаются с порога и выдаются за желание властей «обмануть народ». Сама по себе такая постановка вопроса наводит на мысли о том, что реальные цели таких протестов могут не иметь ничего общего с декларируемой заботой о здоровье людей и охране окружающей среды», — говорится в докладе.

В этой связи авторы документа призывают к совершенствованию экологического законодательства, чтобы помешать экопротестам, в основе которых лежит политическая подоплека.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-производственной политике и природопользованию Ирина Гехт, также принимавшая участие в дискуссии, заявила, что в России на сегодняшний день можно уверенно говорить о «диктатуре экологической безопасности». По ее мнению, важно сформировать экспертную среду, которая смогла бы препятствовать распространению недостоверной информации.

Кроме того, Гехт призвала ввести в законодательство такое понятие, как «экологическое страхование».

«Я считаю, что в законодательство должно быть внесено положение о том, что, когда проектируется тот или иной объект, крупный и промышленный в том числе, должна закладываться так называемая часть экологического страхования. Для того чтобы после реализации проекта были деньги на рекультивацию территорий, на восстановление и компенсацию того вреда, который был нанесен окружающей среде», — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».