Россия будет сотрудничать с Мадагаскаром в разведке полезных ископаемых

Россия и Мадагаскар договорились о сотрудничестве в сфере разведки полезных ископаемых. Соглашение между компанией «Зарубежгеология» и министерством горнодобывающей и нефтяной промышленности островного государства подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба «Росгеологии».

«Мадагаскар является перспективной территорией по целому ряду полезных ископаемых. У «Росгеологии» накоплены наработки по данному региону еще с советских времен», — отметила директор по маркетингу и зарубежным проектам «Росгеологии» Анастасия Афанасьева.

Она подчеркнула, что опыт российского холдинга поможет Мадагаскару в развитии и освоении минерально-сырьевой базы страны, говорится в сообщении.

Стороны договорились сотрудничать в составлении современной прогнозно-металлогенической карты территории Мадагаскара, комплектов специализированных карт основных рудных районов, выполнения специализированных региональных съемок, поиске и оценке месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья.

Помимо этого, Россия и Мадагаскар будут взаимодействовать в сфере обучения и подготовки инженерно-технического персонала, который займется поиском и разведкой полезных ископаемых, нефти и газа.