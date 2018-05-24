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Коммунальная авария в Омске оставила более 100 домов без горячей воды

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Жильцы более 100 домов в Омске остались без горячей воды из-за повреждения трубопровода на Сибирском проспекте. Отключения начались в четверг утром.

Нагревать воду в кастрюлях вынуждены жители улиц Вострецова, Ярослава Гашека, Моторная, Молодова, Игоря Мишина, Сибирский проспект и Шакурова. Аварийные работы планируется завершить вечером 25 мая, отмечает РИА «Омск-информ».

Ранее сообщалось, что коммунальщики в Омске не будут в мае отключать горячую воду. Это связано с холодной погодой в городе. В середине последнего весеннего месяца продолжался отопительный сезон. Из-за холодной погоды батареи решили не отключать, более того, принято решение о переносе опрессовочных работ на июнь. 

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