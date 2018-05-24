Мантуров рассказал о создании препон российской соде

Глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя баталии из-за соды Башкирии, заявил, что конкуренты могут специально создавать препоны российскому бизнесу, апеллируя к проблемам с экологией. Свою точку зрения он изложил на круглом столе «Как упорядочить экономическую деятельность на благо экономики» в рамках ПМЭФ-2018.

Министр пояснил, что сейчас в регионе складывается уникальная ситуация: «Башкирская содовая компания» никак не может согласовать с местной властью получение нового месторождения для добычи сырья, которое расположено рядом с горно-обогатительным комбинатом.

«Что вы думаете? Приезжает мусульманский лидер из Турции и говорит: «Это памятник природы, святое место, осваивать месторождение здесь нельзя...возьмите месторождение в 75 километрах от ГОКа, проведите железную дорогу», — приводит слова Мантурова mkset.ru.

По словам чиновника, Турция — главный конкурент России по кальцинированной соде, и они хотят сделать так, чтобы «Башкирская сода» свернула проект из-за экономической неэффективности.

«Поэтому когда мы говорим об экологии, нужно очень тонко и чётко определять — всё-таки это искусственное создание препон от наших конкурентов — а я именно об этом говорю , либо это - действительно создание проблемных моментов для экологии», — резюмировал Мантуров.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия».