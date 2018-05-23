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США рассчитывают на МАГАТЭ в контроле за денуклеаризацией КНДР

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Фото: Getty Images/Wu Wei
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США ожидают, что в группу по контролю денуклеаризации КНДР войдут Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а также другие организации и партнеры Америки. Об этом заявил в среду, 23 мая, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. 

«Это будет одна из самых сложных программ контроля за разоружением, которая, когда-либо была», — цитирует его «РИА Новости»

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При этом он затруднился ответить на вопрос, может ли в этой группе участвовать Россия.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына запланирована в Сингапуре на 12 июня. Лидеры обсудят нормализацию отношений и прекращение КНДР ядерно-ракетных испытаний.

Трамп 22 мая сообщил, что если его встреча с Ким Чен Ыном не пройдет по каким-то причинам 12 июня, она может пройти в другое время. Более того, он заявил о существовании вероятности того, что переговоры не состоятся в намеченные сроки.

Ранее 23 мая сообщалось, что Ким Чен Ын опасается своей дальней поездки в Сингапур на переговоры с Трампом. По мнению лидера, его отсутствие может спровоцировать угрозу военного или государственного переворота в стране.

В свою очередь, президент США заверил, что лидеру КНДР предоставят гарантии безопасности, если переговоры состоятся.

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