Украина запретила ввоз шифера из России

Правительство Украины запретило ввоз в страну произведенного в России шифера и других асбестоцементных листов. Об этом информирует пресс-служба кабмина республики.

«23 мая кабинет Министров Украины принял решение о запрете ввоза на территорию Украины шифера (листов асбестоцементных гофрированных), а также смеси нитрата аммония и карбоната кальция с вместимостью азота не более 28%, произведенных в Российской Федерации», — говорится в заявлении украинского правительства.

Это решение было принято «в ответ на дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины». Кроме того, власти страны рассчитывают таким образом улучшить положение украинских производителей, сохранить рабочие места, уменьшить социальное напряжение в регионах и увеличить поступления в бюджет от налогообложения собственного производства. Запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования.

23 мая вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович призвал власти России и Украины как можно скорее начать переговоры по транзиту газа.