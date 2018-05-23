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Рейтинг Петра Порошенко упал до рекордно низкой отметки

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Фото: TASS/DPA/Kay Nietfeld
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79% населения Украины негативно относятся к нынешнему президенту страны Петру Порошенко. Таким образом, рейтинг главы государства в марте опустился до рекордно низкой отметки с сентября 2013 года.

Согласно данным социологической группы «Рейтинг» положительно к действиям Порошенко относятся всего 13% украинцев, что является самым низким показателем за все время его пребывания на посту президента.

Самым популярным политиком Украины назван лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. «Очень положительно» его оценивают 7% опрошенных, оценку «скорее положительно» дали 21%, «скорее отрицательно» — 23% и «совсем отрицательно» — 29% жителей страны.

К действиям главы партии «Батькивщина», как сообщает «РИА Новости», позитивно относятся лишь 21%, принявших участие в опросе, негативно — 68%.

Согласно опубликованным данным, опрос проводился с 15 по 31 марта на территории Украины, за исключением Донбасса. Всего в нем приняли участие 2, 4 тыс. жителей страны старше 18 лет.

22 мая глава Украины Петр Порошенко призвал остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку он вреден для Европы.

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