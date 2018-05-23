Опубликован указ о выходе Украины из ряда договоров с СНГ

Администрация президента Украины Петра Порошенко опубликовала указ о введении решения Совета национальной безопасности от 2 мая о прекращении действия для страны отдельных международных договоров, которые были заключены в рамках СНГ.

Отмечается, что соответствующий указ был подписан 19 мая и уже вступил в законную силу. Также сообщается, что Порошенко планирует провести проверку всех международных договоров, которые были заключены в рамках Содружества, сообщает РЕН ТВ.

20 мая Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ.

Киев уже не в первый раз поднимает вопрос о выходе страны из СНГ. Эту тему обсуждают с 2005 года. В марте 2014 года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти объявили о решении покинуть Содружество.

Украина ратифицировала соглашение о создании СНГ и протокол к соглашению в декабре 1991 года. При этом Киев не ратифицировал Устав Содружества и не стал полноправным членом организации.