Еврокомиссия предложила России и Украине начать диалог по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович призвал Россию и Украину начать трехсторонние переговоры по газу. Он напомнил об эффективности прошлогоднего диалога.

По мнению Шефчовича, Москва и Киев должны начать переговоры как можно скорее, «чтобы посмотреть на транзит газа через Украину после 2019 года». Он подчеркнул, что конструктивное и стабильное сотрудничество между сторонами по этому вопросу имеет первостепенное значение для Евросоюза, сообщает «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» при условии экономической целесообразности. Глава государства подчеркнул, что строительство нового газопровода выгодно для РФ, поэтому Москва будет за него бороться.

Между тем президент Украины Петр Порошенко 22 мая призвал остановить строительство «Северного потока-2», поскольку он вреден для всей Европы.

Газопровод «Северный поток – 2» планируется проложить от побережья России через Балтийское море до Германии. Его совокупная мощность составляет около 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступает ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, планирующие наладить экспорт топлива в страны ЕС.