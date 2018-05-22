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Нью-йоркскую фондовую биржу впервые в истории возглавит женщина

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Главный операционный директор Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) Стейси Каннингем станет первой женщиной, возглавившей ее за 226-летнюю историю.

Как пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя холдинговой компании биржи Intercontinental Exchange Inc. (ICE), Каннингем станет 67-м президентом NYSE Group. Она приступит к выполнению своих обязанностей 25 мая.

Нью-йоркская фондовая биржа является крупнейшей в мире по объему капитализации.

В январе 2017 года женщина была назначена на пост главы второй по значимости американской биржи NASDAQ Inc. Главным исполнительным директором организации стала Адена Фридман.

24 мая впервые в истории Италии на пост председателя сената была избрана женщина. Вторую после президента должность в стране заняла представитель партии «Вперед, Италия!» Мария Элизабетта Альберти Казеллати.

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