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Полицию Канады впервые возглавит женщина

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Фото: REUTERS/RCMP/GRC
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые назначил женщину руководителем федеральной полиции страны. Об этом передает телеканал СВС.

Сообщается, что Бренда Лаки является сотрудником полиции с 1986 года. Она служила в миротворческих силах в бывшей Югославии и помогала обучать полицейских для миссии ООН на Гаити. Ожидается, что она займет должность в середине апреля.

В конце января министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кент Хейр после обвинений в сексуальных домогательствах был вынужден покинуть свой пост.

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