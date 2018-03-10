Полицию Канады впервые возглавит женщина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые назначил женщину руководителем федеральной полиции страны. Об этом передает телеканал СВС.

Сообщается, что Бренда Лаки является сотрудником полиции с 1986 года. Она служила в миротворческих силах в бывшей Югославии и помогала обучать полицейских для миссии ООН на Гаити. Ожидается, что она займет должность в середине апреля.

В конце января министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кент Хейр после обвинений в сексуальных домогательствах был вынужден покинуть свой пост.