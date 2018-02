Видео «индийских» танцев премьера Канады набирает популярность в Сети

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Нью-Дели не удержался от зажигательных танцев и исполнил на сцене нечто в стиле Болливуда.

Под звуки барабанов канадский премьер в национальной индийской одежде весело размахивал руками и ногами под одобрительные крики публики.

«Он, кажется, чувствует себя рок-звездой более, чем когда-либо», - сказал один из чиновников в правительстве Индии.

Pretty girl, Justin Trudeau comes all the way from Canada to do Bhangra in India. pic.twitter.com/r8tihEvPsv