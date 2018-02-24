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Видео «индийских» танцев премьера Канады набирает популярность в Сети

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Фото: Global Look Prees/Hindustan Times
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Нью-Дели не удержался от зажигательных танцев и исполнил на сцене нечто в стиле Болливуда.

Под звуки барабанов канадский премьер в национальной индийской одежде весело размахивал руками и ногами под одобрительные крики публики.

«Он, кажется, чувствует себя рок-звездой более, чем когда-либо», - сказал один из чиновников в правительстве Индии.

Однако многие не оценили старания Трюдо и причислили его танец к «очередному провалу визита в Индию».

«Может ли кто-нибудь сказать ему, что индийцы не живут так, как в Болливуде, 24x7», –– написал один из пользователей в комментариях к видео.

Издание The AGE назвало трехдневное путешествие премьера Канады в Нью-Дели полной катастрофой.

Журналисты отмечают, что свой визит Трюдо начал с обеда в свою честь, на который «случайно» оказался приглашен сикхский экстремист Джаспал Атвал, признанный виновным в покушении на индийского министра.

Трюдо пользуется поддержкой сикхов, проживающих в Канаде (1,4% от всего населения страны), и в свою очередь относится к ним с симпатией.

Ранее Трюдо даже отказался признавать сикхов виновными в подрыве самолета Air India рейса Монреаль –Дели в 1985 году, в результате которого погибли 329 человек.

Все это также привнесло напряженность в визит Трюдо в Индию. Дели причисляет сикхов к террористам. В 80-х сикхи объявили о создании собственной страны (Халисан) и были виновны в убийстве тогдашнего премьера Индии Индиры Ганди.

Зная все это, Трюдо все же посетил парад сикхов – Хальса.

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