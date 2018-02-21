Крид и Костюшкин станцевали и хором спели с детьми

Популярные российские исполнители спели с детским коллективом «Домисолька» за кулисами концерта «О чем поют мужчины», который прошел накануне в Государственном Кремлевском дворце.

Мероприятие, приуроченное к празднованию Международного женского дня, организовал «Первый канал», в эфире которого шоу можно будет увидеть 8 Марта. Ведущими вечера выступили Дмитрий Хрусталев, Александр Ревва и Валдис Пельш, которые шутили, не уставая, и даже спели песню «Без женщин жить нельзя на свете», организовав своеобразное трио. Выступление исполнителей сопровождалось танцами в стиле кабаре и было принято залом на ура. Также поздравить женщин пришли такие исполнители, как Валерий Меладзе, Олег Газманов, Александр Буйнов, Александр Маршал, Дмитрий Харатьян, Глеб Матвейчук, группа Uma2rman, Сосо Павлиашвили, Интарс Бусулис, Денис Майданов, Emin, Стас Костюшкин, Егор Крид. Также своим выступлением зрителей порадовали Светлана Лобода, Зара, Анастасия Макеева, Валерия, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Жасмин, Альбина Джанабаева.

Публикация от Snapella Bat (@sherlocked_me) Фев 21, 2018 в 8:44 PST

И хотя принято считать, что всё самое интересное обычно происходит на сцене, за кулисами в этот раз царило по-настоящему безудержное веселье. Там разыгрался настоящий детский музыкальный флешмоб. Чего стоит только возвращение со сцены певца Егора Крида, подарившего зрителям необычное исполнение песни «Я у твоих ног» Натальи Власовой. Едва он закончил давать интервью, к нему бросился ансамбль «Домисольки» почти в полном составе, исполняя его песню «Самая-Самая». Артист не мог скрыть своего восторга и принялся подпевать юным поклонникам, уверяя, что ничего не подозревал о готовящейся милой «провокации».

Та же участь постигла и экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, который торопился покинуть площадку, но тоже не смог устоять перед участниками детского ансамбля. Особенно когда те принялись исполнять его песню «Женщина, я не танцую». Костюшкин тоже спел с детьми куплет и даже бросился в пляс, после чего его буквально взяли в кольцо и принялись обнимать. Как позже признался исполнитель, для него эта маленькая детская шалость тоже стала большим сюрпризом.