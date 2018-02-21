Зрители раскритиковали спектакль с участием Бузовой

Зрители раскритиковали спектакль «Мужчина нарасхват», в котором участвует скандально известная телеведущая и певица Ольга Бузова. Комментариями представители общественности поделились в соцсетях.

По словам возмущенных подписчиков в Instagram Ольги Бузовой, одна из сцен в спектакле оказалась похожей на оргию, из-за чего спектакль нельзя называть искусством. В частности, имеется в виду сцена, в которой Бузова оказалась лежащей между двух мужчин, пишут «Дни.ру».

Вместе с тем были и положительные отзывы. Например, премьеру посетили звезды скандально известного реалити-шоу Ольга Рапунцель и ее избранник Дмитрий Дмитренко. Пара высоко оценила уровень постановки, а также поблагодарила Бузову и звезд КВН за «вечер юмора».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 19, 2018 в 12:26 PST

Ранее портал iz.ru сообщал, что Бузова разочаровала подписчиков своим новым видео.