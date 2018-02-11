Ольга Бузова рассказала о своих отношениях с Батрутдиновым
Телеведущая и певица Ольга Бузова опровергла информацию о своем романе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
После совместного отдыха Бузовой и Батрутдинова в Таиланде, в интернете стали распространяться слухи о том, что между артистами роман и осенью пара даже намерена пожениться.
Однако информация не подтвердилась.
Как рассказала сама Бузова в эфире Love Radio, никаких романтических отношений у нее с шоуменом нет.
Певица подчеркнула, что она прекрасно ладит с Батрутдиновым и они тепло дружат.
По словам Бузовой, в Таиланде они встретились совершенно случайно.
Ранее портал iz.ru сообщал, что «самый красивый преступник» в мире Джереми Микс прибыл в Москву для съемок в новом клипе Ольги Бузовой.