Ольга Бузова рассказала о своих отношениях с Батрутдиновым

Телеведущая и певица Ольга Бузова опровергла информацию о своем романе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.

После совместного отдыха Бузовой и Батрутдинова в Таиланде, в интернете стали распространяться слухи о том, что между артистами роман и осенью пара даже намерена пожениться.

Однако информация не подтвердилась.

Как рассказала сама Бузова в эфире Love Radio, никаких романтических отношений у нее с шоуменом нет.

Певица подчеркнула, что она прекрасно ладит с Батрутдиновым и они тепло дружат.

По словам Бузовой, в Таиланде они встретились совершенно случайно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «самый красивый преступник» в мире Джереми Микс прибыл в Москву для съемок в новом клипе Ольги Бузовой.