«Самый красивый преступник» прибыл в Москву для съемок в клипе Бузовой

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова пригласила для съемок своего нового клипа Джереми Микса, известного как «самый красивый преступник» в мире.

Микс стал широко известен в 2014 году, когда полицейские города Стоктон после ареста опубликовали его фото в Facebook. Более 100 тыс. пользователей соцсети оценили снимок и назвали Микса «самым красивым грабителем».

По информации СМИ, в Москве Микс будет сниматься в клипе на один из хитов Бузовой — Wi-Fi.