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Жители Севастополя остались без газа из-за ДТП

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Автомобиль врезался в газопровод низкого давления в Севастополе. В результате ДТП без газа остались 88 домов.

Авария произошла поздно вечером в селе Штурмовом. Водитель допустил наезд на газопровод. По данным экстренных служб, без снабжения остались 88 домов. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

В правительстве Севастополя уточнили, что ремонтные работы будут завершены 21 мая, после чего газоснабжение жилых домов восстановится.

Как сообщал портал iz.ru, в Самарской области в результате аварии на трубопроводе без газа остались более 3 тыс. человек. Происшествие не повлияло на работу социальных объектов.

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