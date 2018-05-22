Правительство против повышения штрафов в Севастополе

Правительство против введения повышенных штрафов за нарушение правил дорожного движения и миграционного законодательства в Севастополе. Соответствующие поправки в КоАП Госдума рассмотрит во втором чтении в весеннюю сессию. В 2015 году законодательное собрание Севастополя предложило уравнять эти штрафы с московскими, указав, что Севастополь — город федерального значения. Такой подход должен способствовать его интеграции в российскую правовую систему, пояснили авторы документа. Однако в правительстве РФ отметили, что повышенные штрафы за ряд нарушений в Москве и Санкт-Петербурге обусловлены не федеральным статусом городов, а различиями в последствиях нарушения с учетом региональных особенностей. Эксперты полагают, что «штрафную вилку» между городами федерального значения и остальными регионами необходимо вообще отменить.

В городах федерального значения законом установлен ряд повышенных штрафов. Так, за парковку под запрещающим знаком в Москве и Санкт-Петербурге предусмотрен штраф вдвое больше, чем по стране, — 3 тыс. рублей. За проживание в столицах без регистрации гражданам придется заплатить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, собственникам жилья — 5–7 тыс. В регионах за аналогичные нарушения штрафы на две тысячи рублей меньше. За нарушение правил миграционного учета для иностранцев в городах федерального значения штраф достигает 5–7 тыс. рублей, в других регионах — от 2 тыс. до 5 тыс. Такие же санкции действуют и для иностранцев, работающих без разрешения или патента.

Повышение штрафов в Севастополе до уровня столичных должно было способствовать интеграции города в российскую правовую систему, следует из пояснительной записки к законопроекту. Однако в правительстве РФ с таким подходом не согласились, пояснив, что разница в наказаниях обусловлена не федеральным статусом городов. В кабмине также сослались и на решение Конституционного суда РФ, который в 2014 году признал легитимным введение повышенных штрафов в столицах.

Госдума приняла законопроект в первом чтении в апреле 2018 года. При подготовке ко второму чтению правительство внесло поправки, исключающие нормы о повышенных штрафах из документа. В результате в проекте осталась только поправка, согласно которой жалобы на вступившие в силу постановления об административном правонарушении рассматривает городской суд Севастополя — по аналогии с Мосгорсудом и городским судом Санкт-Петербурга.

«Более чем странным» назвал предложенное правительством решение первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). Устанавливать повышенные санкции в Москве и Санкт-Петербурге не стоило изначально, полагает он. Вне зависимости от места жительства и социального положения граждане должны нести равную ответственность перед законом, объяснил депутат.

При этом с формальной точки зрения Севастополь как город федерального значения должен подчиняться тем же правилам, что Москва и Санкт-Петербург. В противном случае «нужно весь КоАП отдавать субъектам», а они уже сами установят размер штрафов в зависимости от особенностей каждого региона, заявил Вячеслав Лысаков.

Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, напротив, считает позицию правительства «абсолютно логичной и правильной».

— Наше правительство едва ли не впервые меня удивило. Обычно к штрафам для автомобилистов оно подходит достаточно однобоко — всегда их увеличивает, — пояснил он. — В Севастополе поднимать штрафы я считаю неправильным — городу придали статус федерального значения, но доходы граждан остались на прежнем уровне. Я недавно был там, средняя зарплата жителей — 20–25 тыс. рублей. Так почему люди должны платить 3 тыс. за парковку? — заметил он.

Как и Вячеслав Лысаков, Петр Шкуматов считает, что необходимо отменить штрафную «вилку» между городами федерального значения и остальными регионами.

Штрафы должны быть одинаковыми везде, ведь задача правительства — выравнять экономическое состояние регионов, чтобы не допускать ситуации, когда в одних городах разбитые дороги не чинятся десятилетиями, а в других каждый год перекладывают плитку, пояснил он.