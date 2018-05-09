Шествие «Бессмертного полка» в Москве. Видеотрансляция

Участники общественной акции «Бессмертный полк» начали шествие в центре Москвы. Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

Люди принесли таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне, флаги России и Советского Союза.

«Бессмертный полк» проходит во всех регионах России, в шествии участвует президент страны Владимир Путин. Глава государства ранее трижды участвовал в акции: он проносил фото своего отца Владимира Спиридоновича Путина, который был тяжело ранен в бою в ноябре 1941 года.

В среду 9 мая более 400 человек вышли на акцию в Пекине. В этом году «Бессмертный полк» уже прошел по улицам Торонто, Стокгольма, Лиссабона, Манчестера и других городов Великобритании, Нью-Йорка и Ватикана. Впервые шествие прошло в Мельбурне и Женеве.

Ранее, 9 мая, на Красной площади состоялся торжественный Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие более 13 тыс. человек. Было задействовано 159 единиц вооружения и техники, 75 самолетов и вертолетов.

После парада президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и сербский лидер Александр Вучич возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.