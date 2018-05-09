Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы никогда не позволим переписать историю и не позволим забыть, кто спас мир от рабства и истребления. Именно СССР определил исход Второй мировой войны, но сегодня этот подвиг пытаются перечеркнуть, мы не позволим этого сделать», — заявил глава государства в ходе выступления на параде Победы на Красной площади в Москве.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия помнит о трагедиях войны, понимает серьезность современных угроз и открыта к диалогу по вопросам безопасности.

«Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других», — добавил он.

Торжественный парад Победы сейчас проходит в Москве на Красной площади. В мероприятии принимают участие более 13 тыс. человек. Задействовано 159 единиц вооружения и техники, 75 самолетов и вертолетов.

После парада в Москве и других городах России состоится акция «Бессмертный полк»: десятки тысяч человек пройдут по улицам с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.