Прямой эфир

В Саратове рухнула секция общежития

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратове обрушилась стена в 5-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 150 жильцов, территория дома оцеплена. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники МЧС разбирают завалы. В присутствии полиции спасатели вскрывают уцелевшие квартиры, чтоб убедиться в отсутствии людей в опасной зоне. 

Обрушилась кирпичная кладка в угловой части пятиэтажки, там расположены санузлы. Несущие конструкции здания не повреждены. Вероятно, причиной ЧП стали протечки коммуникаций. Жителей дома временно разместят в гостиницах. По факту обрушения начала проверку прокуратура.
 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017