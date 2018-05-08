В Саратове рухнула секция общежития

В Саратове обрушилась стена в 5-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 150 жильцов, территория дома оцеплена. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники МЧС разбирают завалы. В присутствии полиции спасатели вскрывают уцелевшие квартиры, чтоб убедиться в отсутствии людей в опасной зоне.

Обрушилась кирпичная кладка в угловой части пятиэтажки, там расположены санузлы. Несущие конструкции здания не повреждены. Вероятно, причиной ЧП стали протечки коммуникаций. Жителей дома временно разместят в гостиницах. По факту обрушения начала проверку прокуратура.

