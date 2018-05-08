Команда загоревшегося в водах Южной Кореи танкера потушила пожар

Команда нефтяного танкера под панамским флагом смогла самостоятельно потушить возгорание, возникшее на борту. Об этом сообщает береговая охрана Республики Корея.

О том, что команда самостоятельно справилась с возгоранием, властям сообщил капитан судна. Огонь вспыхнул в одном из пустых баков для перевозки топлива. В происшествии никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 09:10 по местному времени (03:10 мск) в 18 морских милях южнее острова Тонён в 340 км от Сеула. Уточняется, что на борту танкера находится 21 член экипажа, а также 4,7 тыс. т легковоспламеняющегося вещества ксилол.

Танкер следует в южнокорейский порт Ульсан из Гонконга. В связи с ЧП теперь кораблю предстоит сделать остановку в ближайшем порту Пусан, чтобы выяснить причины инцидента.