Танкер с 22 моряками пропал у берегов Западной Африки

Танкер Marine Express, на борту которого находились 22 индийских моряка, пропал у берегов Западной Африки.

Экипаж судна, зарегистрированного в Панаме, не выходил на связь более двух суток.

Последний раз от них поступала информация, когда танкер встал на якорь у берегов Бенина.

Владельцы не исключают, что судно могли угнать пираты ради груза или выкупа, так как оно перевозило 13,5 тыс. т нефти на общую сумму $8,1 млн, сообщает телеканал NDTV.

Министерство судоходства Индии обратилось за помощью в поисках танкера к официальным лицам в Бенине и Нигерии.