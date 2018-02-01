Названа возможная причина пропажи судна «Восток»

Причиной исчезновения рыболовецкого судна «Восток», на борту которого находились 20 моряков, могло стать обледенение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росрыболовства.

«По предварительным оценкам, трагедия произошла из-за потери остойчивости судна в тяжелых погодных условиях — обледенении», — отметили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что сильное испарение при теплой воде и низкой температуре воздуха вызывает быстрое обледенение судов. При этом в момент пропажи «Востока» в зоне риска находились около пяти судов.

«Экипажи, которые боролись с процессом и обкалывали лед, дошли до укрытий», — подчеркивает пресс-служба Росрыболовства.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент прорабатываются рекомендации и меры, которые подразумевают введение ограничений на промысловые операции в чрезвычайных погодных условиях.

Как писал портал iz.ru, рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь 25 января. Оно попало в сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/c.