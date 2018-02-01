Прямой эфир

Названа возможная причина пропажи судна «Восток»

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной исчезновения рыболовецкого судна «Восток», на борту которого находились 20 моряков, могло стать обледенение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росрыболовства.

«По предварительным оценкам, трагедия произошла из-за потери остойчивости судна в тяжелых погодных условиях — обледенении», — отметили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что сильное испарение при теплой воде и низкой температуре воздуха вызывает быстрое обледенение судов. При этом в момент пропажи «Востока» в зоне риска находились около пяти судов.

«Экипажи, которые боролись с процессом и обкалывали лед, дошли до укрытий», — подчеркивает пресс-служба Росрыболовства.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент прорабатываются рекомендации и меры, которые подразумевают введение ограничений на промысловые операции в чрезвычайных погодных условиях.

Как писал портал iz.ru, рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь 25 января. Оно попало в сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/c.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владелец траулера «Восток» подключил к его поискам свое другое судно
Поиски судна «Восток» продлены на два дня

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017