Новое нефтяное пятно обнаружено на месте крушения танкера у берегов Китая

Новое нефтяное пятно обнаружили в районе затонувшего 14 января панамского нефтяного танкера в Восточно-Китайском море, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Государственное океанологическое управление Китая.

Пятно длиной 5,4 км и шириной 1,4 км было зафиксировано примерно в 5 км к северо-западу от места, где затонул танкер.

14 января власти Китая также сообщали об обнаружении разлива нефти, возникшего рядом с крушением судна.

Как показывают данные со спутников, в данном районе сейчас насчитывается три нефтяных пятна с общей площадью в 332 кв. км, самое большое из них покрывает 328 кв. км морской поверхности, указывает ТАСС.

6 января танкер SANCHI, который перевозил 140 тыс. т газового конденсата, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL в 290 км к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море. В момент аварии на борту судна находились 32 члена экипажа — все они погибли. 14 января судно затонуло.