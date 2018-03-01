Панамский танкер сел на мель в Японии из-за сильного ветра

В результате обрушившегося на регион шквалистого ветра танкер под флагом Панамы сел на мель недалеко от порта Такасаго в префектуре Хёго на западе Японии. На данный момент утечки топлива не зафиксировано. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану.

Инцидент произошел в районе 7:00 по местному времени (1:00 по Москве). Примерно в 40 м от порта Такасаго танкер QEMSTAR под флагом Панамы сел на мель. По предварительным данным, на судне находится 16 членов экипажа. Все они граждане Филиппин, сообщает «РИА Новости».

Капитан судна рассказал, что корабль сел на мель во время швартовки из-за порывов сильного ветра. Танкер водоизмещением 3,4 тыс. т и длиной около 95 м предназначен для перевозки сжиженных углеводородных газов. На момент происшествия он был пуст.

Шквалистые ветра в Японии были зафиксированы на территории Японии в ночь на 1 марта. Как сообщает Главное метеорологическое агентство, в отдельных регионах скорость ветра достигала 32 м/с. Угроза сильного ветра сохраняется в Японии и на пятницу, 2 марта.