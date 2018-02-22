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Заброшенный танкер с остатками нефтепродуктов обнаружен в Иркутском водохранилище

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Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/vstproc.ru
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Полузатонувший заброшенный танкер с остатками нефтепродуктов был обнаружен в Иркутском водохранилище. Информацию об этом распространила транспортная прокуратура в четверг, 22 февраля.

Надзорное ведомство обратилось с требованием к администрации Байкало-Ангарского бассейна поднять судно.

«Согласившись с доводами прокуратуры, ее требования [Кировский районный суд Иркутска] удовлетворил в полном объеме», — цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

Отмечается, что нефтеналивное судно «Баку» не имеет собственника и с 2015 года числится затонувшим.

4 февраля стало известно, что у берегов западноафриканского государства Бенин пропал индийский танкер MT Marine Express. Судно имеет на борту 13,5 тыс. т бензина.

Министерство морского транспорта Индии оповестило о пропаже власти Бенина и соседней Нигерии. Нигерийские военные самолеты облетели морскую акваторию, где предположительно могло находиться судно, но танкер не обнаружили.

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