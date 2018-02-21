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Концентрация топлива в Лене из-за утонувшего бензовоза превышена в 16-28 раз

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Фото: TASS/Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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Концентрация нефтепродуктов в реке Лене в Иркутской области превысила предельно допустимые нормы (ПДК) в 16–28 раз. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления Росприроднадзора в среду, 21 февраля.

В ведомстве отметили, что в январе в реке утонул бензовоз.

«Концентрации загрязняющих веществ (нефтепродукты) в отобранных пробах природной воды превышают ПДК водоемов рыбохозяйственного значения от 16 до 28 раз», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Собственнику бензовоза, компании «АвтоТрансСиб», выставили счет за нанесенный вред в размере порядка 86 тыс. рублей.

Инцидент произошел 11 января. Пересекая реку, под лед провалился бензовоз «Урал» с 20 т нефтепродуктов. Водителю удалось выбраться. Позже местные жители попытались вытянуть машину с помощью автокрана и бульдозера, но те также провалились под лед.

Работы по поднятию техники со дна заняли 16 дней, поскольку их приходилось приостанавливать из-за сильных морозов —  температура воздуха на месте аварии опускалась до –53 градусов.

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