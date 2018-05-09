Дали порулить

Стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года утвердило перед отставкой российское правительство. Один из самых интересных пунктов документа посвящен созданию инфраструктуры для беспилотников в крупных городах. Что уже могут предложить отечественные производители таких машин — в материале портала iz.ru.

Основная цель стратегии — локализация производства и наращивание доли российских компаний на внутреннем рынке. Авторы документа надеются, что это способствует появлению новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж. В частности, ожидается, что темпы продаж беспилотных транспортных средств будут расти на 40–50% в год.

Чтобы все получилось, до 2025 года инфраструктура для беспилотников должна быть создана в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи, Владивостоке и Екатеринбурге. Москва и Петербург с участком уже определились. По данным «РИА Новости», это будет 70-километровый кусок трассы М-11, соединяющей два города, — открытая в 2014 году дорога в обход города Вышний Волочёк.

На выбранных участках будут приводить к единому стандарту дорожное полотно, разметку и знаки, чтобы компьютер мог по ним ориентироваться. Важно уточнить, что пока речь идет лишь о системах помощи водителю, частичной, а не полной автономности автомобилей. Недавно жителя Британии за полное доверие к такой системе лишили прав на 18 месяцев — он ехал в Tesla на пассажирском сиденье. Внедрение настоящих автомобилей-беспилотников признано преждевременным и планируется только после 2035 года.

Однако некоторые отечественные компании уже готовы предложить полностью автономные машины. Флагман разработок в сфере беспилотных пассажирских перевозок — «Яндекс».

Такси без шефа

Первые открытые испытания беспилотного автомобиля «Яндекс.Такси» прошли в мае 2017 года. Тогда компания признала, что «это не означает, что машина без водителя приедет на ваш вызов уже в ближайшее время» и пока проект только в начале пути». Тестирования рядом с офисом компании в центре Москвы были признаны успешными. Система показала, что может вести машину по заданному маршруту, объезжать препятствия и при необходимости останавливаться. В сентябре 2017-го беспилотник показали президенту Владимиру Путину во время его визита в «Яндекс».

На заснеженной подмосковной дороге тестировали машины без водителя уже в ноябре. Тогда модифицировать систему управления специалистам компании помогали сотрудники НАМИ (Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института). А безопасность технологии на себе проверили сотрудники компании. «За время испытаний на прототипе беспилотного автомобиля прокатились более 100 человек из числа сотрудников «Яндекса», — отчитывалась компания в пресс-релизе.

Беспилотник_1 Презентация прототипа беспилотного автомобиля компании «Яндекс» в Москве Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Автор цитаты В феврале 2018 года беспилотное такси «Яндекса» проехало по улицам Москвы. На видеоролике с экспериментом видно, как машина останавливается на светофорах, объезжает препятствия, разгоняется и замедляется, а также реагирует на другие машины, пешеходов и дорожные знаки. Видно и водителя, который, однако, не держится за руль.

Пока у «Яндекса» три прототипа беспилотника: два на базе Toyota Prius и один Kia Soul. Но при желании систему можно научить управлять любой современной машиной. Важно только, чтобы педали газа и тормоза были электронными, коробка передач автоматизированной, а руль имел электрические усилители. Иначе компьютер просто не сможет ими управлять.

Чтобы ориентироваться в пространстве, разработка «Яндекса» использует камеры, чью картинку анализирует компьютер, стереокамеры и радар, определяющие расстояние до объектов, датчики GPS/ГЛОНАСС, определяющие место машина на маршруте, а также лидар — лазерный датчик кругового обзора, который рисует 3D-карту окружающего машину пространства.

Беспилотник_3 Кабина действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе «Яндекса» Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

С одной стороны, лидар помогает приспособить беспилотник к российским реалиям: при наличии снега, нечитаемой разметки, частично перекрываемых знаков и многочисленных пешеходов, перебегающих дорогу в самых неожиданных местах, лидар помогает системе хорошо ориентироваться в пространстве. С другой стороны, из-за дороговизны технологии использование ее в серийном производстве вряд ли возможно.

«Стоимость хорошей камеры — 60 тыс. рублей, а стоимость хорошего лидара — $60 тыс.», — говорил порталу «Москва 24» глава компании «Электротранспортные технологии» Антон Попель. Эта компания в качестве подрядчика Bakulin Motors Group (BMG) работает над главным отечественным конкурентом беспилотного «Яндекс.Такси».

«Матрешка» с джойстиком

С декабря 2015 года BMG работает над проектом «Матрешка». Это электрический автобус, рассчитанный на восемь пассажиров, без места для водителя и даже руля. Вместо лидаров его создатели используют только видеокамеры: две спереди, две сзади и две по бокам.

«Благодаря цене оборудования этот проект может быстрее выйти в коммерциализацию и стать рентабельным», — объяснял Антон Попель. В январе 2017 года владелец и гендиректор компаний Volgabus и BMG Алексей Бакулин рассказывал РБК, что пилотный вариант 8- и 12-местных автобусов будет стоить от 6,5 млн до 10 млн рублей. Хотя «для серийной продукции красная цена — 3–3,5 млн рублей».

Беспилотник_5 Беспилотный пассажирский автобус «Матрешка» во время тестового рейса Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ездит «Матрешка» пока медленнее конкурента. Если на последних открытых испытаниях машина с начинкой от «Яндекса» разгонялась до 34 км/ч, то максимальная скорость беспилотного автобуса меньше 20 км/ч при технической возможности развивать до 100 км/ч. «Из-за большой разнородности окружающей среды очень трудно повысить скорость движения беспилотного автомобиля, — признавал работающий над проектом Антон Попель. — Скорость движения, при которой мы успеваем обрабатывать данные окружающей среды, — порядка 15 км/ч».

При этом «Матрешка» дает гораздо больше возможности заработать отечественным производителям. В автобусе, который собирается из модулей (за что и получил такое название), 80% российских деталей. Автоматическую коробку переключения передач разработали специально под «Матрешку» и произвели внутри страны. Стойки в салоне, корпуса видеокамер и некоторые другие элементы напечатаны на 3D-принтере.

Государственных денег в проекте нет. И, пытаясь заработать на проекте, с осени 2016 года Bakulin Motors Group ведет переговоры с правительством Москвы по поводу запуска «Матрешки» в столице. Руководство компании надеется, что уже в этом году переговоры увенчаются успехом. «Есть ряд территорий — Лужники, ВДНХ, — где бы мы хотели вести коммерческую эксплуатацию. Но для этого нужно разработать регламенты», — рассказывал Антон Попель.

Беспилотник_7 В кабине беспилотного пассажирского автобуса «Матрешка» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Автор цитаты Регламентов использования беспилотного транспорта на дорогах общего пользования в России действительно до сих пор нет. Из-за этого «Матрешку» тестировали на закрытых полигонах: в «Сколково», Олимпийском парке в Сочи и на территории бывшего московского завода «Калибр», где в ноябре 2017 года открылся первый специализированный полигон для тестирования беспилотных автомобилей.

В ближайшее время эта проблема должна быть решена. В день обнародования Стратегии развития автомобильной промышленности стало известно, что Минпромторг, МВД и Росстандарт совместно разработают документ, который будет регулировать испытания беспилотных автомобилей.

Каким образом при отсутствии законодательства в феврале 2018 года «Яндексу» удалось вывести на московские дороги свое такси, непонятно. Хотя компания и отмечала, что всё происходило в рамках «действующего законодательства». Возможно, помогло то, что у «Яндекс.Такси» по крайней мере есть руль. К прототипу «Матрешки», едущей самостоятельно по заранее заложенному маршруту, в случае внештатной ситуации можно присоединить только джойстик от приставки Xbox.

Колонны пустых «КамАЗов»

В отличие от создателей «Матрешки» бюджетные деньги — и большие — удалось привлечь разработчикам беспилотных грузовиков «КамАЗ». На заявленный в 2015 году проект российской компании Cognitive Technologies и ПАО «КамАЗ» Минобрнауки РФ выделил 300 млн рублей.

Первый серийный «КамАЗ» с пассивной системой помощи водителю они обещают выпустить в этом году. Активную систему помощи водителю, то есть реальный автопилот, Cognitive Technologies планирует создать до 2020 года, а полностью беспилотный «КамАЗ» — выпустить к 2025-му.

Беспилотник_2 Беспилотный грузовой автомобиль «КамАЗ-5490 Neo» на форуме-выставке Skolkovo Robotics в Москве Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

По словам гендиректора компании Андрея Черногорова, «КамАЗ»-беспилотник будет лишь на 10–15% дороже обычной машины. Главный канал получения информации у беспилотного «КамАЗа», как у «Матрешки», — камеры. Надеется Черногоров заработать и на «экспорте» своей системы. Как и разработка «Яндекса», теоретически она может быть установлена на любой автомобиль.

Автор цитаты Ну а пока главная задача, на которую ориентирован грузовик с пассивной системой помощи водителю, —движение в колонне. Она была поставлена перед разработчиками Федеральным дорожным агентством. Беспилотный «КамАЗ» — важнейшая часть проекта по развитию перевозок беспилотным транспортом «Караван», который разрабатывается агентством с начала 2016 года.

Тестовый заезд в рамках проекта прошел 8 мая на Крымском мосту. Пять автомобилей (два «КамАЗа» и три легковые) проехали на специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск–Керчь без участия водителей. Испытатели контролировали заезд в кабинах на пассажирских сиденьях. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, в ходе теста автомобили разогнались до 40 км/ч, перестраивались из правого в левый ряд, проехали по транспортной развязке. Машины сумели распознать дорожные знаки, объехать препятствия и самостоятельно затормозить. Каждая машина проехала более 10 км, при этом точность позиционирования движения составила 3–5 см.

Беспилотник_6 Тестовые испытания российских беспилотных автомобилей «КамАЗ» на специально подготовленном участке трассы А-290 Новороссийск–Керчь в Краснодарском крае Фото: РИА Новости

Крымский мост не упомянут в стратегии в качестве зоны развития инфраструктуры для беспилотников. Так что можно говорить о том, что российские дороги к единым стандартам будут приводить сразу по двум документам. Цель проекта «Караван» — оснащение всей российской федеральной сети автодорог, входящих в международные транспортные коридоры, инфраструктурой для беспилотного движения. Эти планы планируется осуществить в 30-х годах нынешнего столетия.

Самостоятельные «БелАЗы»

Избавиться от водителей пытаются не только производители 20-тонных «КамАЗов», но и 80-тонных «БелАЗов». Помогает им в этом созданная в 2010 году компания-резидент «Сколково» «Вист Майнинг Технолоолджи».

Карьерные самосвалы не выезжают на дороги общего пользования и не встречаются с обычными водителями. Поэтому компания, которой удалось привлечь в прошлом году 400 млн рублей инвестиций, уже предлагает готовый продукт. За $70–90 тыс. самосвал полностью становится автоматическим: выполняет погрузку, перевозку и разгрузку без участия человека. Оператор может удаленно взять на себя управление при необходимости.

Автор цитаты Собираются роботизированные карьерные самосвалы с 2013 года в белорусском городе Жодино на базе «БелАЗа». И, несмотря на стоимость, клиентов удается находить. К примеру, в 2014 году на российскую систему управления карьерными самосвалами и экскаваторами перешли в Королевском управлении фосфатов Марокко.

Причина успеха в том, что добыча полезных ископаемых в сложных условиях — вредное и опасное для человека производство. Из-за этого нехватка квалифицированных водителей карьерной техники есть по всему миру, а срок обучения специалистов большой: например, чтобы освоить управление «БелАЗом», нужно пять лет. Более того, автоматизация всей работы по горной добыче, а это услуга материнской для «Вист Майнинг Технолоджи» компании «Вист групп», позволяет исключить простой и нерентабельное использование техники. В конце концов стоимость нового белорусского самосвала без компьютерной начинки — от $2 млн.