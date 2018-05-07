Движение «Хезболла» может получить больше половины мест в парламенте Ливана. Таковы предварительные итоги выборов, состоявшихся в воскресенье, 6 мая.

«Хезболла» и сторонники движения могут получить 67 из 128 мест в законодательном органе, сообщает «Интерфакс».

В октябре палата представителей США одобрила законопроект об усилении санкций к шиитской группировке «Хезболла» и признании ее террористической организацией. В декабре стало известно, что минюст США пересмотрит расследование о наркобизнесе «Хезболлы».

Россия считает «Хезболлу» законной общественно-политической силой.

12 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что государства — союзники США должны признать движение «Хезболла» террористической группировкой.