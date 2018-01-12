Трамп призвал союзников признать движение «Хезболла» террористическим

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что государства — союзники США должны признать движение «Хезболла» террористической группировкой. Белый дом распространил соответствующее заявление Трампа, указывает «РИА Новости».

«Они (союзники. — Ред.) должны признать «Хезболла» в целом террористической организацией», — говорится в документе Белого дома о дальнейшем давлении на Иран.

В октябре палата представителей США одобрила законопроект об усилении санкций к шиитской группировке «Хезболла» и признании ее террористической организацией. В декабре стало известно, что минюст США пересмотрит расследование о наркобизнесе «Хезболлы».

Россия считает «Хезболла» законной общественно-политической силой. Китай нейтрально относится к движению и контактирует с его представителями.