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Британских военных уличили в пропаганде «хорошей жизни» в армии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Сотни британских солдат, выпускников военных академий рассказали о хорошей жизни в армии одинаковыми фразами. Об этом сообщает The Daily Mail.

Издание отмечает, что в различных газетах по всей стране публиковались интервью с молодыми британскими солдатами и, как оказалось, цитаты военных были практически идентичны.

В них военнослужащие расхваливали жизнь в армии и призывали молодежь поступать в армейские академии.

«Будучи солдатом, вы приобретаете необходимые для жизни навыки, такие как лидерство, командная работа и решительность. Я познакомился с новыми людьми и завел множество друзей, это сделало меня намного увереннее в себе. Я горжусь своим выпуском и жду новый этап своей карьеры», –– заявил один из британских военных.

Данная фраза потом встречалась еще в нескольких десятках изданий по всей Великобритании с 2015 года.

Журналисты уверены, что подобной пропагандой британская армия пыталась привлечь в свои ряды молодежь.    

В свою очередь, руководство британской армии открестилось от обвинений в принуждении солдат расхваливать армейскую жизнь и заявило, что гордость военных службой вполне логична.

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