Снегопад приостановил ремонт тульских дорог

В Туле из-за изменения погодных условий прекращены на время аварийно-восстановительные работы на дорогах. Такое решение приняла администрация столицы региона.

В связи со снегопадом улицы города ремонту не подлежат, передает ИА «Тульские новости».

Ранее власти Тулы начали готовиться к паводку. Как сообщили в городском центре гражданской защиты и спасательных работ, в зоне подтопления находятся более 10 экономических объектов, около 300 жилых домов и четыре моста.