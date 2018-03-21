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Снегопад приостановил ремонт тульских дорог

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В Туле из-за изменения погодных условий прекращены на время аварийно-восстановительные работы на дорогах. Такое решение приняла администрация столицы региона.

В связи со снегопадом улицы города ремонту не подлежат, передает ИА «Тульские новости».

Ранее власти Тулы начали готовиться к паводку. Как сообщили в городском центре гражданской защиты и спасательных работ, в зоне подтопления находятся более 10 экономических объектов, около 300 жилых домов и четыре моста.

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