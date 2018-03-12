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Более 10 экономических объектов в Туле находятся в зоне подтопления

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Власти Тулы начали готовиться к паводку. Как сообщили в городском центре гражданской защиты и спасательных работ, в зоне подтопления находятся более 10 экономических объектов, около 300 жилых домов и четыре моста.

В центре утверждают, что аварийные бригады подготовлены к выполнению спасательных работ, необходимости в дополнительных средствах защиты нет. Дежурство на объектах, которые могут пострадать от паводков, ведется круглосуточно.

Что касается рек, то, как сообщает ИА «Тульские новости» со ссылкой на спасательную службу, там начали работать пункты контроля подъема воды. На реках Воронка и Тулица, на Хомутовском и Щегловском ручьях в ближайшее время расчистят все заторы.

Кроме того, от мусора освободят водопропускные трубы, которые пролегают под проезжей частью дорог. Всё это позволит минимизировать негативные последствия паводка.

Портал iz.ru 7 марта сообщал о том, что, по прогнозам подмосковного главка МЧС, весеннее половодье может спровоцировать подтопление 112 населенных пунктов в 31 муниципалитете Московской области.

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