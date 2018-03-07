Прямой эфир

Более 5 тыс. домов в Подмосковье могут попасть в зону подтопления

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Весеннее половодье может спровоцировать подтопление 112 населенных пунктов в 31 муниципалитете Подмосковья. Об этом информирует областной главк МЧС.

«По предварительному прогнозу, исходя из наихудшего сценария развития событий и с учетом многолетних наблюдений, в зоны возможного подтопления могут попасть 112 населенных пунктов в 31 муниципальном образовании Московской области», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным пресс-службы главка, в этом случае подтопленными окажутся около 5 тыс. домов с населением почти 12 тыс. человек, а также 42 участка автомобильных дорог общей протяженностью 28,478 км.

Ранее портал iz.ru писал, что МЧС объявило штормовое предупреждение на территориях Среднего Урала. В порывах скорость ветра может достигать 25 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС предупредило о лавинной опасности на Сахалине
Подразделения МЧС приведены в повышенную готовность из-за снегопада

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017