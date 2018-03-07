Более 5 тыс. домов в Подмосковье могут попасть в зону подтопления

Весеннее половодье может спровоцировать подтопление 112 населенных пунктов в 31 муниципалитете Подмосковья. Об этом информирует областной главк МЧС.

«По предварительному прогнозу, исходя из наихудшего сценария развития событий и с учетом многолетних наблюдений, в зоны возможного подтопления могут попасть 112 населенных пунктов в 31 муниципальном образовании Московской области», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным пресс-службы главка, в этом случае подтопленными окажутся около 5 тыс. домов с населением почти 12 тыс. человек, а также 42 участка автомобильных дорог общей протяженностью 28,478 км.

Ранее портал iz.ru писал, что МЧС объявило штормовое предупреждение на территориях Среднего Урала. В порывах скорость ветра может достигать 25 м/с.