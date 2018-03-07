Штормовое предупреждение объявлено на Урале из-за ветра

Спасатели распространили штормовое предупреждение по Среднему Уралу, отмечается, что на регион надвигается шквалистый ветер, скорость которого при порывах может достигать 25 м/с.

Региональный главк МЧС предупреждает о возросшем риске аварий на объектах систем энергетики и ЖКХ, не исключены и повреждения крыш зданий. Спасатели рекомендуют гражданами не покидать помещений без серьезной необходимости. В МЧС отмечают, что в ветреную погоду не стоит проводит работы на улице, находиться у деревьев и рекламных щитов.

От ветра, заставшего на улице, необходимо укрыться в подземном переходе или подъездах. Нельзя находиться около стен домов или за остановками общественного транспорта.

5 марта МЧС распространило штормовое предупреждение по Тюменской области.