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Штормовое предупреждение объявлено на Урале из-за ветра

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Фото: пресс-служба Главного управление МЧС России по Свердловской области/66.mchs.gov.ru
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Спасатели распространили штормовое предупреждение по Среднему Уралу, отмечается, что на регион надвигается шквалистый ветер, скорость которого при порывах может достигать 25 м/с.

Региональный главк МЧС предупреждает о возросшем риске аварий на объектах систем энергетики и ЖКХ, не исключены и повреждения крыш зданий. Спасатели рекомендуют гражданами не покидать помещений без серьезной необходимости. В МЧС отмечают, что в ветреную погоду не стоит проводит работы на улице, находиться у деревьев и рекламных щитов.

От ветра, заставшего на улице, необходимо укрыться в подземном переходе или подъездах. Нельзя находиться около стен домов или за остановками общественного транспорта.

5 марта МЧС распространило штормовое предупреждение по Тюменской области.

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