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Штормовой ветер обрушится на Крым в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Штормовое предупреждение из-за снега, метели и штормового ветра объявлено в республике Крым, спасатели предупредили о ветре со скоростью до 22 м в сек.

Региональный главк МЧС не рекомендует жителям и гостям Крыма покидать помещения без лишней необходимости. В условиях штормового ветра существует угроза обрыва линий электропередач и падений деревьев.

«Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических условиях на 25 февраля 2018 года в Крыму: ожидается сильный северо-восточный ветер 17-22 м/с. Ночью и утром местами сильный снег, мокрый снег, метель», – сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В конце декабря в Крыму установилась весенняя погода. Из-за потепления в Севастополе зацвел миндаль и распустились подснежники.

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