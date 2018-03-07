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МЧС предупредило о лавинной опасности на Сахалине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Высокая лавинная опасность прогнозируется на территории Сахалина в предстоящие дни.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«8 марта на лавиноопасных участках Невельского района прогнозируется риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин», — говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что уже 9 марта лавиноопасно будет на участках Углегорского, Анивскoго, Кoрсаковскoго, Невельского, Холмского, Тoмаринского, Макарoвского, Дoлинского районов и Южно-Сахалинска.

Ранее сообщалось, что 9 марта на южной части острова Сахалин ожидается умеренное ухудшение погоды, связанное с приходом циклона. Циклон образуется немного южнее берегов Японии, затем будет смещаться южнее Курильских островов. Таким образом он достигнет южной части Сахалина.

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