МЧС предупредило о лавинной опасности на Сахалине

Высокая лавинная опасность прогнозируется на территории Сахалина в предстоящие дни.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«8 марта на лавиноопасных участках Невельского района прогнозируется риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин», — говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что уже 9 марта лавиноопасно будет на участках Углегорского, Анивскoго, Кoрсаковскoго, Невельского, Холмского, Тoмаринского, Макарoвского, Дoлинского районов и Южно-Сахалинска.

Ранее сообщалось, что 9 марта на южной части острова Сахалин ожидается умеренное ухудшение погоды, связанное с приходом циклона. Циклон образуется немного южнее берегов Японии, затем будет смещаться южнее Курильских островов. Таким образом он достигнет южной части Сахалина.