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Подразделения МЧС приведены в повышенную готовность из-за снегопада

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Подразделения МЧС России в Центральном федеральном округе (ЦФО) переведены в режим повышенной готовности в целях минимизации рисков, вызванных снегопадом.

В ведомстве отметили, что был выполнен комплекс превентивных мероприятий, в частности, развернуты штабы по контролю за метеорологической обстановкой, передает ТАСС.

Ранее МЧС предупредило граждан о надвигающемся снегопаде и возможных рисках. В настоящий момент сотрудники ведомства патрулируют опасные участки федеральных трасс — были развернуты шесть мобильных пунктов обогрева, ведется мониторинг дорожной обстановки.

«По состоянию на 15:00 мск ограничений в движении на автомагистралях нет, авиационные узлы работают в штатном режиме», — отметили в МЧС.

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